Bimba annegata in piscina, la famiglia: "Chi ha visto qualcosa parli con la polizia"

Mentre restano ancora gravi le condizioni della bambina di 11 anni vittima soccorsa priva di sensi in piscina lo scorso 17 giugno all'Aquaneva di Inzago (Milano), la famiglia della piccola si chiude nel riserbo della propria abitazione di Caravaggio (Bergamo), condividendo un appello con un comunicato stampa. Riferire alle forze dell'ordine qualsiasi testimonianza o particolare, anche minimo, che possa aiutare a fare chiarezza sul giorno dell'incidente.

"Verità con l'aiuto di tutti", spiegano i familiari, assistiti dai legali Mirko Mazzali e Francesco Vivone, del foro di Milano.

“Volevamo ringraziare pubblicamente La comunità di Caravaggio, la Caritas, l’ospedale di Bergamo, la polizia locale di Inzago e tutte le persone che in queste difficili ore ci sono vicine e si stringono a noi. Il calore è tanto come però anche il dolore che stiamo provando. Le ultime ore sono state molto difficili e la nostra volontà in questo momento è di stringerci ai nostri affetti più intimi per poter vivere questo momento con la privacy che merita. Qualunque informazione che riteniate utile fornire riguardo la triste vicenda che ci ha colpiti, che ci possa aiutare a chiarire la dinamica chiediamo di darla alle autorità competenti che indagano sul caso, la polizia locale o ai nostri avvocati. Siamo sicuri che con l'aiuto di tutti si arriverà a scoprire la verità e le responsabilità che ci sono dietro a questa terribile vicenda, per dare alla piccola la giustizia che merita” si legge nel testo (integrale) del comunicato stampa diramato nella mattinata di giovedì 20 giugno.