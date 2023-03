Bambina scappa di casa di notte e si perde a Monza: salvata dalla polizia

Camminava da sola, in lacrime, impaurita. Così una ragaza nel cuore della nottata di domenica ha trovato a Monza, lungo il canale Villoresi, una bambina che si era persa. La piccola, 12 anni, di origine sudamericana, non parlava italiano. E la giovane le ha fatto compagnia, allertando la polizia e aspettando l'arrivo delle volanti della questura insieme a lei, cercando di tranquillizzarla.

La piccola è stata accompagnata all'ospedale San Gerardo di Monza per accertarsi che stesse bene e intanto la polizia di Stato ha avviato le indagini per identificarla e rintracciare la sua famiglia. Fino a quel momento nessuna denuncia di scomparsa di minore compatibile con il rintraccio della ragazzina era giunta in questura. Poco dopo però alla centrale operativa è arrivata una telefonata.

Era una donna di 56 anni che aveva composto il numero di emergenza per segnalare l'allontanamento della sua bambina. La 56enne ha raccontato che la figlia si era allontanata nella notte perchè quando il marito si era svegliato alle quattro per andare a lavorare non l'aveva trovata nel suo letto. La descrizione fornita corrispondeva perfettamente a quella della dodicenne ritrovata qualche ora prima lungo il canale Villoresi. Quando hanno visto la catenella della porta sganciata i genitori si sono precipitati in strada per cercare la bambina ma poi hanno chiesto aiuto. La madre è stata accompagnata in ospedale dove ha raggiunto la figlia che è così tornata a casa.