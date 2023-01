La bimba che vaga da sola in strada in pigiama: i genitori la stavano cercando

Una bimba piccola, sola in strada. A notarla nella mattinata di venerdì 20 gennaio è stato un passante che ha visto la piccola aggirarsi per via Villa, a Villasanta senza genitori o adulti al seguito. La bambina - di sette anni - era apparentemente senza alcuna persona al seguito e ancora in pigiama. Così il passante che l'ha intercettata l'ha avvicinata, pensando avesse bisogno di aiuto. E' stato preso contatto con la polizia locale a cui sono stati forniti alcuni dati tra cui il nome della piccola che ha permesso agli agenti di risalire alla famiglia.

La polizia locale si è recata a casa della bimba dove ha trovato i genitori che erano impegnati proprio nelle ricerche della figlia ma ancora non avevano attivato le forze dell'ordine. Contattato il pm di turno, veniva disposto il riaffidamento alla famiglia qualora non fossero emerse altre criticità. E la piccola è così tornata da mamma e papà.