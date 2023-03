Bimba di 8 mesi muore soffocata mentre mangia

La sua lotta è durata sei giorni, ma purtroppo non è servita a nulla. È morta Bianca, bimba di 8 mesi che era stata colpita da una crisi respiratoria mentre stava mangiando una pappa. La notizia risale a sabato 4 marzo ma è stata confermata solo oggi.

Tutto era accaduto in pochi istanti nella casa di Brugherio in cui viveva. La bimba ha accusato i sintomi del soffocamento mentre stava mangiando una pappa. Era subito scattata l'emergenza ed era stata accompagnata al pronto soccorso del San Gerardo. I medici hanno fatto di tutto per salvarla ma è morta dopo sei giorni di agonia.

Attorno alla famiglia della piccola si sono stretti amici e colleghi che hanno fatto partire una raccolta fondi su gofundme. "Siamo rimasti pietrificati dalla terribile storia che riguarda la piccola Bianca. Abbiamo pensato ad un piccolo gesto che possa in qualche modo essere utile", si legge nella pagina web.