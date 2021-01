Stufetta si rovescia mentre gioca, muore bimba di due anni a Cabiate

Tragedia a Cabiate, nel Comasco, alle porte della Brianza. Nel tardo pomeriggio di lunedì 11 gennaio una bambina di due anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente domestico. In via Dante Alighieri intorno alle 18.30 sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanze ed elicottero insieme ai carabinieri.

Secondo quanto al momento ricostruito la piccola sarebbe stata colpita alla testa da una stufetta di piccole dimensioni che le avrebbe causato un trauma cranico e consguente arresto cardiocircolatorio. Trasferita in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la bambina purtroppo non ce l'ha fatta. Dai primi accertamenti sembra che la bimba stesse giocando in casa quando per sbaglio avrebbe fatto cadere la stufetta che le sarebbe caduta addosso.

Ora sul tragico incidente domestico indagano i carabinieri per ricostruirne le dinamiche.