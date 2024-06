Bambina di 11 anni soccorsa sott'acqua al parco acquatico: è gravissima

Soccorsi in codice rosso a Inzago, al parco acquatico Aquaneva dove una bambina è stata soccorsa in acqua priva di sensi, in arresto cardiocircolatorio.

La chiamata di emergenza è scattata pochi minuti prima delle 11 dal parco acquatico che sorge in via Verdi.

Insieme ai carabinieri della compagnia di Pioltello e alla polizia locale sono giunte un'ambulanza e un'automedica in codice rosso e l'elisoccorso. La piccola, 11 anni, è stata trovata in piscina "a seguito di sommersione" secondo quanto al momento ricostruito. Secondo quanto emerso la bambina - che frequenta un centro estivo - è stata soccorsa "in arresto cardiocircolatorio". La piccola è stata trasferita in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo "con manovre di rianimazione in corso".

La dinamica dell'evento è ora al vaglio delle forze dell'ordine.