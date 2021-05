Agrate Brianza, cade dal balcone e precipita per tre metri: soccorsi per una bambina

La piccola, dieci anni, al momento dell'accaduto risulta fosse sola in casa. E' stata trasportata in ospedale a Bergamo

Attimi di paura ad Agrate Brianza sabato per una bambina di dieci anni che è caduta dal balcone, precipitando per oltre tre metri. I fatti sono avvenuti nelle prime ore del pomeriggio del 15 maggio quando nel complesso residenziale - situato in una zona periferica del paese - sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri della stazione cittadina.

Al momento dell'accaduto risulta che la bambina fosse sola in casa a causa della momentanea assenza di un adulto che sarebbe uscito per una commissione. Resta ancora da fare luce su che cosa sia effettivamente successo durante quei momenti di assenza: se la piccola si sia sporta o se sia salita su qualche supporto, forse giocando.

La bambina è stata poi soccorsa nel giardino condominiale dopo essere caduta dal balcone dell'abitazione situata fortunatamente a un piano non elevato. I primi a dare l'allarme sarebbero stati proprio i residenti. Dopo le prime cure sul posto è stata poi accompagnata a sirene spiegate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.