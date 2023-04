La sorpresa dei bambini monzesi ai poliziotti

Disegni, messaggi di ringraziamento per dei "supereroi" e poi il sogno nel cassetto: indossare, da grandi, anche loro la divisa. In prima fila mercoledì mattina, ad assistere alla cerimonia per il 171esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato a Monza c'erano anche i bambini della 3F della scuola Koinè di Monza.

I piccoli studenti dell'istituto di Sant'Alessandro, nove anni, hanno voluto ringraziare i poliziotti per l'invito con un cartellone speciale. Disegni e messaggi di stima e vicinanza che hanno consegnato direttamente al questore Marco Odorisio al termine delle celebrazioni. E molti di loro hanno rivelato anche il loro sogno nel cassetto: diventare, da grandi, poliziotti.

La questura di Monza da tempo coinvolge gli istuti scolastici del territorio e le associaizoni in percorsi di educazione alla legalità e organizza anche momenti si condivisione con visite presso la questura per mostrare ai più piccoli il funzionamento della macchina della polizia di Stato, la gestione delle emergenze, i mezzi in dotazione e avviare riflessioni sui temi connessi alla legalità.