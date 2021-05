Bimbi al Roseto della Villa Reale dipingono le rose da regalare alle loro mamme

Piccoli pittori crescono: i bambini più grandi della scuola dell’infanzia del Collegio della Guastalla di Monza in trasferta al roseto della Villa Reale per regalare una “rosa su tela” alle loro mamme. Sabato 8 maggio i piccoli, accompagnati dalle maestre, si immergeranno nei profumi e nei colori del Roseto Niso Fumagalli dove fino a pochi anni fa si svolgevano i concorsi internazionali della rosa con madrine d'eccezione del calibro di Grace Kelly e di Rita Levi Montalcini. I bambini porteranno la loro tela e, en plein air, dipingeranno le oltre 400 varietà di rose presenti nella suggestiva cornice della Villa, regalando un fiore “monzese” alle loro mamme.

“Un’iniziativa pregevole – commenta Giuseppe Distefano, direttore generale della Reggia -. Siamo onorati di aver ospitato i bambini nel roseto, tra le rose in fiore protagoniste di questo luogo, simbolo di bellezza”.

A promuovere l’iniziativa anche il Pirellone. “Questa iniziativa celebra il valore della famiglia e della maternità con una rosa dipinta dai bimbi per le loro mamme come simbolo di bellezza – commenta Letizia Caccavale, monzese, mamma e presidente del Consiglio per le Pari Opportunità della Lombardia -. L’impegno del nostro Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia in supporto alle madri di famiglia continua”.

Una ripresa all’insegna dei colori e della positività, come ha sottolineato Daniela Valle Vallomini, coordinatrice didattica nido e scuola dell'infanzia Collegio Guastalla. “Un segno di bellezza e di ripartenza, un gesto di affetto, frutto di un importante lavoro di osservazione e di rappresentazione che i bambini della scuola iniziano dal primo anno, insieme alle loro maestre”.