Cinquecento bambini in piazza a Monza. Martedì 12 dicembre la centralissima piazza Duomo del capoluogo brianzolo si è colorata di gioia e allegria con centinaia di piccoli studenti che si sono ritrovati per celebrare la Festa della Luce. Nel corso della mattinata i bambini delle scole dell'infanzia di Monza hanno condiviso canti e animazioni per i festeggiamenti del Natale.

Per consentire lo svolgimento dell'iniziativa e adottare provvedimenti di sicurezza è stata adottata una ordinanza per vietare la circolazione in occasione della manifestazione. Alcuni scatti dei momenti di festa sono stati condivisi anche dai profili social del municipio.