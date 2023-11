Babbo Natale arriva in anticipo per i bimbi in ospedale a Monza e ha la divisa del pompiere

Babbo Natale è arrivato in anticipo a Monza per i bambini ricoverati presso l'ospedale San Gerardo di Monza e in cura presso il centro di oncologia pediatrica Maria Letizia Verga. E indossava la divisa dei pompieri.

Ancora una volta i vigili del fuoco di Monza hanno voluto essere vicino ai piccoli degenti e regalare momenti di spensieratezza, divertimento e sorrisi insieme a doni e giochi. Martedì 7 novembre la delegazione composta da personale permanente e volontario dei distaccamenti della Brianza ha fatto visita ai piccoli nei reparti di Pediatria, Ematologia pediatrica e presso il Centro Maria Letizia Verga. "Non sono mancati istanti di commozione, momenti divertenti e gioiosi dove i piccoli hanno dimostrato la loro forza e hanno insegnato a noi che con un sorriso si possono affrontare queste sfide enormi" fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza.



I pompieri, eroi di tutti i giorni che per qualche ora vestiranno anche gli speciali panni di assistenti di Babbo Natale, a breve visiteranno anche i reparti degli ospedali di Desio e Vimercate.