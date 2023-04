Un neonato è stato lasciato nella culla per la vita in ospedale

Un bambino è stato lasciato nella "Culla per la vita" della Mangiagalli nel giorno di Pasqua. Si tratta di uno strumento che permette alle madri in difficoltà, dopo aver dato alla luce un figlio, di lasciarlo alle cure dei medici. È il terzo caso dal 2007, da quando è stata istituita. Il piccolo sta bene e pesa 2,7 kg. Si chiama Enea. Ha qualche giorno di vita. Ora è sottoposto agli esami di routine dal reparto di Neonatologia dell'ospedale. Insieme al piccolo è stata trovata nella Culla anche una lettera firmata dalla madre, dove racconta che il bimbo "è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok", insieme a parole di grande affetto spiegano dalla Mangiagalli.

Nonostante in Italia la legge preveda che sia possibile partorire in clinica in totale anonimato, a volte i genitori si affidano alla culla per non incontrare nessuno in questa dolorosa decisione. La "Culla per la vita" garantisce un ambiente termico adeguato e confortevole per il neonato: appena la tapparella viene alzata e il bambino è accolto al suo interno, il personale sanitario viene avvisato e presta le prime cure.

Un caso a Monza: neonata abbandonata in una scatola

A fien agosto un analogo episodio è avvenuto a Monza. Questa volta una neonata era stata abbandonata in una scatola nel parcheggio del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale San Gerardo di Monza: piangeva avvolta nella sua copertina e aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. A trovarla abbandonata in una scatola sul cofano di un’auto era stata un'ostetrica del turno di notte della sala parto. Lì a poca distanza da dove nascono i bambini, quella piccolina era stata abbandonata. Era intervenuto la polizia. Ora, a distanza di mesi, la piccola ha trovato una famiglia.