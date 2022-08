Bimbo di due anni precipita da una finestra al terzo piano: gravissimo

Un bambino di due anni è stato soccorso in condizioni gravissime e trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dopo una caduta dal terzo piano di un palazzo. Il piccolo è precipitato per diversi metri - più di una decina - e sul posto, a San Damiano, frazione del comune di Brugherio, martedì mattina sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Monza guidati dal maggiore Emanuele d'Onofri.

L'intervento è scattato nella tarda mattinata quando il piccolo, che si trovava a casa con un parente mentre i genitori erano al lavoro, sarebbe riuscito a raggiungere la finestra, cadendo nel cortile condominiale.

I soccorsi

Nel palazzo di via Bachelet in seguito alla chiamata al 112 sono giunti i sanitari con un'ambulanza e l'èquipe dell'elisoccorso e i militari dell'Arma che hanno effettuato i primi accertamenti per ricostuire la dinamica dei fatti. Il bambino ora è ricoverato nel reparto di neurorianimazione del nosocomio monzese: la prognosi è riservata.