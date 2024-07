Cade sulle scale di uno scivolo nel parco acquatico in Brianza: atterra l'elisoccorso per un bimbo di 6 anni

Una domenica pomeriggio di giochi, divertimento e acqua. Poi la caduta, la visita in infermeria e la corsa in ospedale. Un bambino di sei anni domenica pomeriggio è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in seguito a un incidente avvenuto all'interno del parco acquatico Acquaworld di Concorezzo dove stava trascorrendo una giornata con la sua famiglia.

Secondo quanto ricostruito il piccolo, mentre stava giocando, sarebbe caduto sulle scale di uno scivolo, battendo la testa. Il bambino a quel punto, come ricostruito dal parco acquatico, sarebbe andato dai genitori a riferire quanto successo e per cui non ci sarebbero testimoni che avrebbero assistito in diretta alla scena. La caduta sarebbe avvenuta proprio all'imbocco di uno degli scivoli, appena in cima alle scale.

A quel punto è stato informato il bagnino e il bambino è stato accompagnato in infermeria e visitato. "Il parco è dotato di una infermieria presidiata sempre da un infermiere professinista" precisano da Acquaworld. Dopo la visita è uscito con del ghiaccio sulla testa ed è poi tornato al parco. Qualche tempo dopo però i genitori si sarebbero accorti che il bambino non si sentiva ancora bene. Nello spogliatoio avrebbe manifestato alcuni sintomi di malessere ed è nuovamente intervenuto l'infermiere che ha però allertato i soccorsi del 118 che inizialmente sono giunti sul posto con un'ambulanza e poi con l'elisoccorso.

L'elicottero è atterrato poco distante dal parco, in via La Pira, notato da diversi passanti. Il bambino - che è stato sempre cosciente e vigile - è stato accompagnato per accertamenti all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Da Acquaworld assicurano che i soccorsi sono stati tempestivamente allertati, con l'elisoccorso atterrato in meno di un quarto d'ora vicino al villaggio acquatico.