"Da un mese il mio bambino è a casa da scuola", la denuncia di una mamma

"Le lungaggini sono state generate dal fatto che l'alunno è stato iscritto con grande ritardo a scuola. Per quanto riguarda il nostro ente non è stato ancora assegnato l'educatore perché la cooperativa che lo fornisce sta a sua volta selezionando le figure più adeguate. Ricordiamo che il supporto educativo comunale viene erogato esclusivamente alle famiglie residenti nel nostro comune". Questa la precisazione fornita dal municipio in relazione alla vicenda di Alessandro (nome di fantasia), un bimbo che frequenta una scuola elementare della Brianza che ad oggi non ha ancora iniziato a frequentare l'istituto perchè mancherebbe una figura professionale che possa seguirlo nel percorso scolastico.

La vicenda

Alessandro (il nome è di fantasia) non ha ancora conosciuto insegnanti e compagni. A scuola non è ancora andato. Manca infatti l'educatore e fino a quando il professionista non arriverà il bimbo non potrà andare in classe.

Protagonista un bambino che frequenta una scuola elementare in un comune della Brianza (di cui per motivazioni legate alla riservatezza non indichiamo il nome). A denunciare la situazione è la mamma che è disperata per le lungaggini della burocrazia che rischiano di avere serie ripercussioni anche sul percorso educativo del suo bambino. "Per problemi familiari sono riuscita ad iscrivere Alessandro a scuola solo agli inizi di settembre - racconta a MonzaToday -. Prima frequentava una scuola privata, ma non sono rimasta soddisfatta del percorso educativo e della preparazione degli educatori".

Alessandro è un bambino particolarmente vivace che necessita di essere seguito con tanta attenzione e pazienza. "So che non è semplice - prosegue la mamma -. Non tutti riescono a tenergli testa e più di una volta anche durante le attività di gruppo gli educatori mi hanno richiamato e per garantirgli la partecipazione era necessaria la mia presenza". Adesso il problema è che il bimbo è ancora a casa, malgrado la scuola sia ormai iniziata da un mese. "Non è ammissibile che dopo un mese mio figlio non possa ancora seguire le lezioni - prosegue -. Capisco che ci sono lungaggini, ma l'educazione scolastica è fondamentale. Io faccio quello che posso: lo faccio leggere, scrivere, insieme facciamo alcuni esercizi. Ma serve il sostegno di una persona competente che spero di poter trovare nella scuola pubblica. Una persona che sappia davvero seguire e aiutare mio figlio, che lo affianchi nel percorso educativo per garantirgli quell'istruzione che è un suo diritto".

Sulla vicenda la redazione di MonzaToday ha contattato il comune dove vive il bimbo. Dal municipio hanno ribadito più volte la volontà, insieme alla scuola, di attivare il percorso di sostegno non appena verranno individuate le figure professionali adeguate.