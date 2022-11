Il bancomat lumaca: "Per fare un prelievo si impiegano 7 minuti"

"La prossima volta mi porto da casa uno sgabello. Perché se come nei giorni scorsi devo aspettare 40 minuti in piedi per fare un prelievo preferisco starmene comodo". Ci mette un pizzico di ironia Michele Quitadamo nel segnalare il problema del bancomat alle Poste di corso Milano a Monza. Il problema pare essere uk sistema obsoleto e lento che trasformerebbe un'operazione che solitamente si effettua in pochissimi minuti in una sorta di 'storia infinita'.

"Non è ammissibile che per effettuare un prelievo al bancomat della Posta centrale devo aspettare 7 minuti - spiega Michele Quitadamo referente As.i.a (Associazione inquilini abitanti) Federazione del sociale -. Il problema mi è stato sottoposto da diversi utenti e mi sono recato io stesso per verificare di persona. Effettivamente per fare un prelievo dal bancomat esterno delle poste centrali di Monza bisogna armarsi di santa pazienza. Ogni utente impiega dai 5 ai 7 minuti. Il problema non sta nella familiarità dell'utente con le nuove tecnologie, quanto invece proprio con il sistema che è lentissimo. Se come nel mio caso ci sono già 5 persone davanti, bisogna mettersi l'animo in pace. Non sarà un'attesa breve". Quitadamo ricorda che il problema è soprattutto quando in fila ci sono persone anziane. "Sarebbe utile posizionare anche una panchina e una tettoia, soprattutto se piove", aggiunge ironicamente.

Poste Italiane, contattata da MonzaToday, riferisce che il problema è legato al malfunzionamento della tastiera. Il pezzo è già stato prenotato e non appena arriverà verrà sostituito.