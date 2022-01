La banda dei ladri acrobati che svaligia 27 case tra Milano, Monza e Lodi

Arrampicandosi su grondaie e tubature, ha inanellato 27 furti nelle case di Milano, Lodi e Monza, ma ora la polizia l'ha fermata. Smantellata una banda di ladri ritenuta responsabile anche di altri tentativi di furto.

Tre persone, un romeno e due albanesi, tutti pregiudicati, sono finiti in manette all'esito dell'operazione della squadra mobile di Lodi, guidata da Alessandro Battista e coordinata dalla locale procura della Repubblica. La refurtiva stimata include un enorme quantitativo di gioielli in oro, vestiti firmati e circa 6mila euro in contanti.

Le indagini, nate dal ritrovamento dell'auto rubata di un uomo al quale era anche stata svaligiata la casa, ha permesso di risalire al gruppo criminale che metteva a punto i colpi, consumati fino a dicembre 2021, seguendo gli spostamenti dei proprietari delle abitazioni prescelte, nelle quali poi facevano irruzione anche utilizzando grondaie e pluviali.