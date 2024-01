Sgominata una banda che trafficava illegalmente diesel e benzina

La polizia locale ha portato alla luce un traffico illegale di carburante alle porte di Monza.

L'intervento a Cinisello Balsamo, dove la squadra di polizia locale ha intercettato un insolito versamento di carburante tra due veicoli in una via periferica a basso traffico. Così come riferiscono i colleghi di MilanoToday.

Nonostante il tentativo di interrompere le operazioni da parte dei tre membri della banda alla vista degli agenti, il forte odore ha spinto a un controllo più approfondito. Le indagini sul posto e le dichiarazioni dei tre soggetti coinvolti hanno rivelato un trasporto di merci pericolose in violazione del codice della strada, nonché un illecito commercio di carburante non autorizzato, configurando reati sia amministrativi che penali nel campo tributario.

Dal controllo ispezionato dei veicoli, sono state rinvenute 15 taniche da 25 litri e 2 da 200 litri di gasolio, insieme a 2 taniche di benzina, oltre a numerose taniche vuote. Per garantire la sicurezza e lo smaltimento adeguato del carburante, è stata prontamente contattata una ditta specializzata. Il sindaco

I tre membri della banda sono stati multati e denunciati.