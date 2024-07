Rapine nei pressi dell'oratorio (e in un supermercato in Brianza): il più grande della "banda" ha 14 anni

La rapine nella zona intorno all'oratorio. E poi quella al supermercato.

A Verano Brianza nelle scorse settimane alcuni minorenni si sarebbero resi responsabili di una serie di rapine e di tentate rapine nei pressi di un oratorio e un supermercato della città. Hanno 14 anni e qualcuno anche meno. Solo il più grande del gruppo, è stato raggiunto da una misura di prevenzione disposta dal questore di Monza e Brianza. A essere colpito era stato anche il punto vendita Aldi in città. A darne notizia è stata la questura di Monza e Brianza, nel report in cui erano menzionati i dati relativi al monitoraggio del fenomeno della microcriminalità e del disagio giovanile sul territorio della provincia, con particolare attenzione alle misure di prevenzione adottate nei confronti dei giovanissimi.

“Rispetto ai comportamenti devianti dei minori, l’applicazione delle misure di prevenzione è uno strumento di intervento immediato e può risultare efficace. In generale, tali misure consentono di intervenire dove non è ancora possibile applicare la misura della detenzione in carcere o altra pena a seguito del processo penale, oppure dopo che sia intervenuta la pena, quanto la stessa si sia dimostrata inefficace e vengono riproposti comportamenti pericolosi per la collettività, anche se non ancora reato" ha spiegato il questore di Monza e Brianza Salvatore Barilaro che proprio sull'efficacia e l'importanza della prevenzione, dell'ammonimento orale e dell'applicazione del decreto Caivano ha voluto puntare l'attenzione in tema di devianze giovanili e interventi.

"Le misure di prevenzione sono provvedimenti amministrativi che vanno a limitare o impedire comportamenti che costituiscono reato o sono antisociali e pericolosi, prima che intervengano le misure penali, che richiedono i tempi del processo, oppure parallelamente o dopo che sia intervenute, per rafforzarne l’efficacia o prolungarla in presenza di una perseveranza della pericolosità sociale dell’individuo".

"Nel caso specifico dei minori tra i 12 ed i 14 anni, che non sono sottoponibili a processo penale, e degli ultra14enni, prima che venga presentata querela, con la riforma introdotta dal cosiddetto decreto Caivano, è possibile applicare, su richiesta della vittima, la misura dell’ammonimento in presenza dei comportamenti tipici del bullismo, come percosse, lesioni, minaccia, danneggiamenti, oppure, altri comportamenti commessi tramite internet, tipici del cyber-bullismo. In questi casi il minore viene convocato in questura insieme ai genitori o a chi ne fa le veci e gli viene spiegata la gravità dei comportamenti commessi, oltre ad essere invitato a rispettare le regole di convivenza, Inoltre, nei confronti dei genitori dei giovani tra i 12 ed i 14 anni viene applicata la sanzione amministrativa dai 200 ai 1000 euro, per il mancato assolvimento dei compiti educativi".

"Un altro strumento del questore per richiamare l’attenzione dei minori e dei loro genitori sui comportamenti devianti da correggere è l’avviso orale, sempre introdotto dal decreto Caivano, per i minori ultra14enni, anche in pendenza del processo penale e prima che lo stesso termini" aggiunge Barilaro. "Si tratta di una misura che con immediatezza interviene rispetto al comportamento pericoloso e deviante del minore, coinvolgendo nella dinamica del confronto del minore con le istituzioni anche i genitori, con il chiaro invito alla modifica dei comportamenti fino ad allora tenuti. Queste misure, quindi, sono uno strumento tempestivo che si collocano sempre nell’alveo della rieducazione del minore, principio fondamentale del nostro sistema".