Quelle bandiere che vengono esposte ai balconi e ai cancelli dei brianzoli

Dopo la mobilitazione nelle piazze, la catena umana, il flash mob sotto il Palazzo delle Regione, la biciclettata adesso è la volta delle bandiere. Il Comitato per la difesa del territorio No Pedemontana passa alla protesta “silenziosa” con le bandiere contro la realizzazione della grande autostrada che attraverserà la Brianza.

Una protesta iniziata nei giorni scorsi e che ha già riscosso un grande successo, con numerose richieste di bandiere da esporre da parte dei cittadini e degli imprenditori. Così che quelle bandiere con la scritta “No Autostrada Pedemontana” stanno già sventolando alle finestre, ai balconi, ai cancelli di abitazioni e aziende. “Ogni piccolo gesto conta - si legge sulla pagina Facebook del Comitato per la difesa del territorio No Pedemontana -. Vuoi appendere anche tu la bandiera No Pedemontana al balcone? Scrivi un messaggio e ti portiamo la bandiera a casa”.

Intanto nei prossimi giorni sono in programma tre incontri pubblici durante i quali si parlerà appunto della realizzazione della grande infrastruttura, con i lavori di bonifica nelle aree di Meda e di Seveso che dovrebbero partire entro la fine dell’anno.

L’8 novembre alle 21 il comune di Lesmo organizza un incontro pubblico nella sala consiliare del municipio. Un incontro a poche settimane dall’accordo tra l’amministrazione comunale e Autostrada Pedemontana Lombarda che porterà alla realizzazione della grande infrastruttura, garantendo migliorie per l’impatto acustico e viabilistico sul comune brianzolo.

Il 15 novembre alle 21 a Lissone nella sala polifunzionale della biblioteca civica (piazza IV Novembre) ci sarà un incontro pubblico con Paolo Pileri, professore di pianificazione territoriale e ambientale presso il Politecnico di Milano. Pileri fa parte del Comitato scientifico del rapporto Ispra sul consumo di suolo. L’incontro è stato organizzato dal Comitato per la difesa del territorio no Pedemontana.

Infine il 16 novembre alle 20.45 a Macherio nella scuola di viale Regina Margherita è stata convocata un' assemblea pubblica, alla quale parteciperanno anche gli amministratori comunali, per fare il punto sul progetto e capire come e quando impatterà sul comune di Macherio. Il sindaco invita i cittadini a inviare in anticipo le domande (entro le 12 del 13 novembre) all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@comune.macherio.mb.it