Disordini nei locali e interventi delle forze dell'ordine, chiusi tre bar in Brianza

Tre bar chiusi in Brianza. Il questore di Monza ha emesso nell’ultimo periodo tre provvedimenti ai sensi dell’art. 100 TULPS relative alla sospensione della licenza di pubblico esercizio per tre attività. I bar interessati dalla chiusura si trovano a Muggiò, Seregno e Brugherio. Il provvedimento è stato adottato anche in seguito alle segnalazioni da parte di forze di polizia intervenute all’interno degli esercizi presso i quali - specificano in una nota dalla Questura - “sono stati segnalati disordini o è stata riscontrata la presenza di persone pregiudicate o pericolose”.

Controlli nelle sale scommesse e multe

Novemila euro di multe per due sale scommesse a Monza. Questa la cifra della doppia sanzione comminata a due locali in seguito ai controlli effettuati dall’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Monza in collaborazione con il personale dei Monopoli di Stato. Gli accertamenti, inseriti in un contesto di una più ampia azione di prevenzione e contrasto all’illegalità, sono scattati nella giornata di venerdì scorso.

All’interno di una sala scommesse di Monza è stato sorpreso un minore intento a giocare e al titolare è stata contestata la violazione prevista dalla normativa in vigore. Sempre a Monza in una sala video lottery sono invece state accertate diverse violazioni tra cui la mancanza di licenza comunale di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la mancanza all’interno dell’esercizio di un preposto autorizzato in licenza e la violazione di alcune prescrizioni relative alla sorvegliabilità di Pubblica Sicurezza.