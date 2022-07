Alcol a minorenni, chiude un altro bar a Monza

Alcol servito a minorenni. A Monza gli agenti della questura della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico - Squadra Volante hanno eseguito il provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per un bar della città.

Il locale, situato nella zona di via Bergamo, dovrà restare chiuso per quindici giorni. "Il provvedimento cautelare è stato disposto dal questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio per motivi di sicurezza e salute pubblica" spiegano dagli uffici di via Montevecchia.

Alcol a minorenni: chiuso bar

"A seguito di controlli effettuati e degli esposti presentati dai residenti della zona e segnalazioni, soprattutto nei fine settimana quando le zone del centro sono caratterizzate dalla “movida”, gli agenti della questura unitamente agli agenti della polizia locale, nella serata di domenica 10 luglio avevano identificato dei minorenni a cui erano stati serviti superalcolici dal personale del bar senza che nessuno chiedesse loro i documenti per verificarne la maggiore età" spiegano dalla questura.

Dagli approfondimenti effettuati è emerso anche che il locale era già stato sanzionato per ulteriori violazioni relative alla somministrazione di alcol ai minorenni nello scorso mese di marzo e a giugno 2019. Dai controlli effettuati nel mese di luglio dai poliziotti è emerso che all'interno ci fossero persone con precedenti di polizia e denunce per reati in materia di stupefacenti e contro la persona oltre a tre giovanissimi clienti con segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti. Il questore ha così disposto la chiusura del bar. E non è il primo locale nella zona della movida brianzola ad aver abbassato le saracinesche.