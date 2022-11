Spaccio di droga nel parcheggio e clienti pregiudicati, chiuso un bar in Brianza

Resterà chiuso per almeno un mese. Serrande abbassate a Giussano per un locale per cui il questore di Monza ha disposto la chiusura sulla base dell'ex art. 100 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Nella mattina di lunedì 7 novembre gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) e i militari della stazione carabinieri di Giussano hanno eseguito il provvedimento di chiusura per il locale dove nel giro di quattro giorni sono stati effettuati due arresti (il 28 ottobre e l'1 novembre 2022) nei confronti di due uomini finiti nei guai per spaccio di droga nel parcheggio davanti al bar. Le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato un ingente quantitativo di droga, dalla cocaina ai cannabinoidi, destinate con tutta probabilità - spiegano dalla questura - al consumo da parte degli avventori.

"E' stato accertato grazie ad un numero considerevole di controlli presso il pubblico esercizio, come numerosi avventori siano legati al mondo dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, ma anche gravati, a vario titolo, da ulteriori precedenti di polizia per reati di oltraggio, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni, guida in stato di alterazione dall’abuso di sostanze alcoliche e sostanza stupefacenti, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, rifiuti di indicazioni sulla propria identità, furto, rapina, esercizi arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, e violazioni amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti" spiegano dalla questura.

Per uno dei due uomini finiti in manette a Giussano nei giorni scorsi è stata avanzata la proposta di emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, mentre per l’altro, già destinatario dell’Avviso Orale, è stato emesso dal questore di Monza e della Brianza il provvedimento di DACUR, che gli impone il divieto per un anno di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze del bar ora temporaneamente chiuso.

"Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S, accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché la salute pubblica, al fine di evitare il protrarsi delle predette e descritte condizioni di pericolosità sociale, con riguardo alla esigenza obiettiva di tutelare la sicurezza delle persone, il questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura per 30 giorni" concludono dagli uffici di via Montevecchia.