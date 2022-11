Piccioni nel congelatore tra i cibi da cucinare, sporcizia e muffa: chiuso un bar ad Arcore

Un fagiano e piccioni abbattuti chiusi dentro il congelatore del bar, tra i cibi e le preparazioni che sarebbero poi stati serviti e cucinati ai clienti. E nel retrobottega altri uccelli vivi e un coniglio selvatico, catturato abusivamente.

Ad Arcore la polizia provinciale, in seguito ad alcuni controlli disposti dal'Ats Brianza, ha chiuso un bar. Secondo quanto reso noto sono stati trovati "in un congelatore ad uso al bar decine di colombacci, evidentemente abbattuti in attività di caccia, ed un fagiano, tutti ancora con relativo piumaggio e mal conservati, detenuti insieme ad alimenti destinati ad essere cucinati e somministrati". Fuori dal locale poi c'erano altri uccelli vivi - diamantini, inseparabili, colapsite - e un coniglio selvatico, animale catturato e detenuto illecitamente.

"Il pessimo stato di tenuta generale del locale con sporcizia diffusa, presenza di muffe, piume di animali e cattivo odore generale hanno portato alla chiusura e alla sospensione dell’attività" spiegano dalla provincia di Monza e Brianza. Il titolare è stato denunciato, il congelatore posto sotto sequestro insieme al coniglio selvatico che è stato affidato alle cure di un centro di recupero animali selvatici.