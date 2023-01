Alcol a minorenni e insulti ai poliziotti, bar in centro Monza chiuso per un mese

Chiuso per un mese. Un locale situato nel centro di Monza, in via Manzoni, dovrà tenere le serrande abbassate per trenta giorni come disposto dal questore di Monza e Brianza che ha chiesto per il bar la sospensione dell'attività. Nel locale infatti sarebbe stato servito alcol a clienti minorenni sorpresi a consumare superalcolici ai tavolini dai poliziotti durante una ispezione dello scorso 5 gennaio. In quella circostanza inoltre, durante il controllo, il titolare secondo quanto ricostruito dalla questura avrebbe anche apostrofato gli agenti con epiteti scurrili, rimediando anche una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

Quella sera i poliziotti hanno identificato due ragazzi diciassettenni che hanno subito confermato di aver ordinato e consumato super alcolici senza che venisse verificata la loro minore età. Al momento della contestazione della violazione al titolare e della sanzione amministrativa l'uomo, alla presenza di decine di avventori, avrebbe assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, insultandoli.

Ma gli accertamenti non sono terminati e dagli approfondimenti del personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) è emerso che quella non era stata l’unica circostanza durante la quale erano state servite ai ragazzini bevande alcoliche, come confermato dai due 17enni.

L'allaccio abusivo alla corrente e i dipendenti in nero

Ma il locale è risultato anche avere un allaccio abusivo alla corrente e tre dipendenti impiegati in nero. Lunedì 16 gennaio infatti è arrivata alla Sala Operativa della questura una richiesta di intervento per un furto di energia elettrica riscontrato da alcuni operatori della società di distribuzione che durante un controllo avevano notato un’attivazione abusiva del contatore da parte dell'attività commerciale attraverso la manomissione del magnetotermico dell’interruttore.

E quando i poliziotti sono arrivati sul posto e hanno rimosso l'allaccio abusivo il bar è rimasto al buio. E' stato così riscontrato anche il furto di energia elettrica a cui si è aggiunta la scoperta da parte della guardia di finanza di tre dipendenti impiegati in nero, senza regolare assunzione e intenti a lavorare all'interno del pubblico esercizio.

"Sussistendo quindi i presupposti normativi in materia di tutela della sicurezza dell’ordine e della sicurezza pubblico così come previso dall’articolo 100 del T.U.L.P.S., il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, ha disposto la chiusura del locale per giorni 30, provvedimento eseguito nell’odierna mattinata dagli Agenti dell’Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza (UPAS) della Questura" precisano dagli uffici di via Montevecchia.