Troppi pregiudicati tra i clienti, chiuso un bar vicino a Monza

Serranda abbassata. Forzatamente. Dovrà restare chiuso per 15 giorni il Bar Ciao di via Repubblica 23 a Senago. Lo ha deciso il questore di Milano e il decreto di sospensione della licenza è stato notificato al locale carabinieri nella giornata di lunedì 4 settembre.

La sospensione, precisano da via Fatebenefratelli, è scattata ai sensi dell'articolo 100 del Tulps che prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel caso costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Dalla questura, più nel dettaglio, precisano che il provvedimento è scattato perché durante i controlli effettuati il locale "è risultato essere frequentato da numerosi clienti con precedenti di polizia, reati in materia di stupefacenti, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, la persona, l’autorità giudiziaria, la fede pubblica e per guida in stato di ebbrezza".

Inoltre lo scorso luglio un cliente del locale aveva aggredito un uomo. Sul posto erano intervenuti i carabinieri, allertati dalla compagna della vittima. Durante gli accertamenti era emerso che l'aggressore era già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a libertà vigilata. Nella stessa circostanza erano stati identificati alto tre clienti, due con precedenti di polizia.