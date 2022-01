Clienti senza green pass nel locale, chiuso un bar

Clienti senza green pass nel locale e cinque giorni di chiusura. I carabinieri a Seveso hanno chiuso provvisoriamente un bar per ripetute violazioni in materia di normativa anti-contagio e possesso di certificazione verde. In diversi controlli effettuati dai militari dell'Arma presso l'attività sono emerse alcune irregolarità, con clienti sorpresi all'interno del bar senza green pass.

Bar chiuso a Seveso

A Seveso, i carabinieri della stazione cittadina hanno proceduto alla chiusura temporanea di un bar poiché - spiegano dal comando di Seregno - “ripetutamente inottemperante alle prescrizioni in tema di controllo della certificazione verde. Nei confronti dello stesso locale (il cui titolare risulta regolarmente in possesso della certificazione verde, Ndr) erano state contestate analoghe violazioni anche nei giorni scorsi”. Anche a Meda, sono state riscontrate violazioni in tema di accesso irregolare e omesso controllo della certificazione verde con sanzioni elevate sia nei confronti del gestore che della clientela.

CONTROLLI A SEREGNO | VIDEO

L'attività è stata effettuata giovedì sera, durante un servizio di controllo straordinario organizzato a partire dalle 18 tra la città di Seregno e i 16 comuni di competenza. Il servizio ha coinvolto 11 pattuglie, due cani anti-droga e 44 militari dell’Arma: sono state fermate 446 persone, controllati 101 veicoli e 28 esercizi commerciali dove sono stati verificati 257 green-pass.etente autorità amministrativa.