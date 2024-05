Cibo e bibite scadute anche da oltre 6 mesi: multa in un locale a Monza

Una bottiglia di birra era scaduta a fine 2023 ma era ancora sugli scaffali e chiunque, distrattamente, poteva comprarla e berla. Ma la data di scadenza era chiara: non si sarebbe più dovuta consumare dallo scorso 30 dicembre. Mentre una bottiglietta di the freddo, in esposizione in un frigorifero, era in scadenza ormai dallo scorso 19 ottobre 2023. Quasi sette mesi fa.

Cibi e bevande scadute, insieme alla mancata tracciabilità del caffè somministrato e l'omessa esposizione dei prezzi: queste le irregolarità riscontrate dagli agenti della polizia locale insieme al personale di Ats giovedì pomeriggio durante un controllo in città.

L'ispezione congiunta, che ha coinvolto il Nucleo Annonaria e i vigili di quartiere insieme agli addetti dell'Agenzia di Tutela della Salute, si è concentrata nel quartiere Libertà/Cristo Re. Per il locale dove sono state accertate le violazioni è scattata una multa di duemila euro. "Queste attività proseguiranno su tutto il territorio, nel centro storico ma anche nei quartieri per la salute e la sicurezza dei consumatori" hanno annunciato dal comando di polizia locale di Monza.