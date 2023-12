Entra al bar con una spranga e aggredisce anche i poliziotti: 46enne monzese arrestato

Prima è entrato al bar brandendo una spranga di ferro e ha aggredito il proprietario. Poi si è scagliato anche contro gli agenti della polizia che sono intervenuti per tentare di fermarlo. Arrivando a sfondare a calci il finestrino della volante.

È accaduto nella giornata di martedì 26 dicembre, così come già avevamo anticipato sulle pagine di MonzaToday. I poliziotti della squadra volanti della questura sono intervenuti nei pressi di un bar sito nel quartiere Cederna, in via Luca della Robbia, dove un 46 enne monzese, ubriaco e armato di una spranga in ferro di circa 1 metro, ha cominciato a spaccare tavoli e sedie e a minacciare il proprietario e gli altri clienti presenti nel locale.

Secondo la ricostruzione fornita dalla questura gli agenti, giunti sul posto, avrebbero tentato di calmare l'uomo e lo avrebbero invitato a gettare a terra il bastone. Quest'ultimo però, incurante dell'appello degli agenti, si è invece diretto verso gli stessi, brandendo ancora con violenza la spranga e li avrebbe aggrediti. Arrivando persino a prendere a calci uno dei poliziotti.

Il comportamento aggressivo dell'uomo non è cessato nemmeno quando gli uomini della polizia sono riusciti ad ammanettarlo. Una volta fatto salire sull'auto di servizio ha infatti sfondato a calci il vetro blindato della portiera, e ha iniziato a insultare a sputare contro gli agenti. Offese e minacce di morte contro i poliziotti sono continuate anche in questura, dove il 46enne è stato nel frattempo trasportato, tanto da rendere impossibile perfino l’operato del personale sanitario intervenuto sul posto per visitarlo e l’attività di fotosegnalamento.

Un poliziotto in ospedale

Il poliziotto coinvolto nell’aggressione, successivamente visitato dai medici del pronto soccorso, ha riportato ferite e traumi contusivi, con una prognosi di 5 giorni. Secondo quanto riferito dal proprietario del bar, di origine cinese, il 46enne più volte si sarebbe recato nel locale altre volte e spesso risultava molesto nei confronti dei presenti. Che insultava anche con epiteti razziali. Proprio nella giornata precedente, lunedì 25 dicembre, il proprietario era infatti stato costretto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per poterlo allontanare.

L’uomo, con numerosi precedenti, e sussistendo la flagranza di reato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, lesione e danneggiamento, nonché porto d’arma impropria senza giustificato motivo in luogo pubblico, è stato dunque tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Monza in attesa del giudizio per direttissima.

Nella mattinata del 27 dicembre, all’esito dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 46enne il divieto di dimora in Lombardia. (giacché domiciliato in un'altra regione del Nord). Il questore della provincia di Monza e della Brianza, considerati i precedenti dell’uomo e le sue ripetute condotte violente (poste in essere sempre nello stesso bar) ha dato avvio tramite la Divisione polizia anticrimine della questura al procedimento per l’adozione del Dacur (Divieto di accesso ai locali pubblici di Monza), esteso a tutta la provincia.