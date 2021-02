Bernareggio, cento clienti nel bar e mancato distanziamento: multa e chiusura

Un centinaio di clienti all'interno del locale, tutti tra loro vicini senza il rispetto delle norme di distanziamento previste dalle misure per il contenimento della pandemia. E per il locale è scattata la chiusura per cinque giorni e la multa.

Succede a Bernareggio dove nel pomeriggio di sabato all'interno di un bar di via Roma sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate nell'ambito di un servizio di controllo agli esercizi commerciali della zona. Durante le verifiche sono emerse alcune irregolarità: il locale è stato chiuso e il titolare sanzionato. All'interno del pub anche tavoli con più di quattro persone sedute. Gli avventori sono stati fatti allontanare e per i clienti non è scattata alcuna sanzione.

Non si tratta dell'unico locale recentemente chiuso in Brianza: nel pomeriggio di sabato le forze dell'ordine sono intervenute a Limbiate all'interno di un locale dove era stato segnalato un assembramenbto di oltre duecento persone. Anche qui bar chiuso e multa. A Besana Brianza invece lo scorso weekend era scattata la chiusura per due locali: in un caso le sanzioni erano state elevate anche ai clienti sorpresi dai militari durante un controllo in diciassette dentro il pub a bere oltre l'orario di chiusura.