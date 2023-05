Il barista monzese che nascondeva le dosi di cocaina tra la spazzatura

Tra i bidoni della spazzatura aveva posizionato un cappellino e lì dentro nascondeva il suo "tesoro": le dosi di cocaina pronte da vendere. Almeno 47 palline di polvere bianca che credeva sarebbero passate inosservate tra i rifiuti. Un ragazzo di 27 anni, barista in un locale del centro di Monza, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Monza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 27enne, incensurato, risulta impiegato come barista in un pub del centro e proprio qui, in seguito alle segnalazioni di alcuni clienti e residenti, si è concentrata l'attività dei militari dell'Arma per la lotta allo spaccio nelle zone della movida. Nel locale i cittadini avevano segnalato "movimenti sospetti" e i carabinieri hanno così predisposto un servizio di osservazione e controllo durante il quale, come spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza, è stato individuato uno dei baristi mentre nascondeva delle dosi di cocaina in un cortile condominiale, che affaccia sul locale e sulle abitazioni circostanti.

La droga è stata trovata in un cappellino nascosto fra i bidoni della spazzatura: sono stati rinvenuti e sequestrati 19 grammi di cocaina, suddivisi in 47 dosi, pronte per essere cedute. I carabinieri di Monza, agli ordini del maggiore Emanuele D'Onofri, hanno arrestato il 27enne per cui in sede di convalida e di direttissima è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.