In Brianza deposito illegale di divani e arredamenti imbottiti

L'indagine era partita alcuni mesi fa quando a destare i sospetti della polizia provinciale erano stati i ritrovamenti di ritagli di pellame, gommapiuma, solventi per vernici e altri materiali utilizzati proprio per la lavorazione delle pelli. Materiale trovato abbandonato in diversi punti della Brianza, ma anche fuori provincia.

Oggi, lunedì 31 gennaio, gli agenti della polizia provinciale hanno trovato un magazzino abusivo di divani e arredamenti imbottiti. Il deposito si trova a Barlassina ed è gestito da un imprenditore di origine cinese.

Per l'uomo è scattata la denuncia a piede libero e rischia una pena da 3 mesi a un anno di dtenezione, e una sanzione da 3mila fino a un massimo di 30mila euro.