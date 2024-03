"Attenzione al finto moribondo nel parcheggio del supermercato e all'auto che blocca la strada"

La donna, fortunatamente, si è accorta subito che quella poteva essere una trappola e dopo aver gridato a squarciagola dicendo che era pronta persino ad investirlo il giovane, appoggiato al paletto e che sembrava moribondo, si è alzato e se l’è data a gambe levate, salendo sull’auto che poco più in là bloccava la strada e che è subito ripartita.

Attimi di paura a Barlassina dove sabato 2 marzo, intorno alle 20, una donna che usciva dal parcheggio del supermercato Iperal si è trovata di fronte a quella scena. La donna, ritornata a casa illesa ma molto scossa, ha subito contattato Claudio Trenta affinché raccontasse quanto accaduto sul suo gruppo social “Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)” e mettesse in allerta le persone.

Secondo quanto la donna ha raccontato a Claudio Trenta, dopo aver caricato la spesa in macchina si è diretta verso l’uscita, lungo il percorso che porta alla strada a senso unico. Lì ha visto un ragazzo, appoggiato a uno dei paletti, che sembrava avesse bisogno di aiuto. Giubbotto e cappellino, il giovane pareva stare male. Poi, poco più in là, c’era un’auto che bloccava l’uscita. È stata questione di attimi. La donna si è subito resa conto del possibile pericolo. Ha bloccato la portiera, ha abbassato di pochi millimetri il finestrino e a squarciagola ha iniziato a gridare. Ha invitato il giovane a spostarsi e ha lampeggiato all’auto che le impediva di uscire. Quando il ragazzo ha capito si è alzato, è corso verso l’auto che si è dileguata. La donna ha raccontato a Claudio Trenta che il ragazzo si era appoggiato ai paletti al buio, non facendosi riprendere dalle telecamere di sicurezza del supermercato.