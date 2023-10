Ancora furti nel paese preso di mira dai ladri: 2 appartamenti svuotati in meno di un'ora

Non c’è pace a Barlassina: ancora furti in appartamento. Il piccolo comune della Brianza continua ad essere preso di mira dai ladri. Settimana scorsa ben 3 i furti messi a segno nel giro di pochi giorni. I ladri, come raccontato da MonzaToday, non si sono fatti remore ad entrare in casa in pieno giorno chiudendo il cane di famiglia in cucina; ma ladri in azione anche la sera quando c’era in casa il figlio dei proprietari che con estremo coraggio è riuscito a farli scappare.

Sabato 21 ottobre sono tornati all’attacco, prendendo di mira due case in via Manara. A raccontare quanto accaduto una delle vittime (un fratello e una sorella) che si sono affidate al gruppo Facebook di Claudio Trenta, il pensionato salito alla ribalta delle cronache internazionali per essere stato multato dal comune perché aveva riparato una buca in strada, e anche lui nei giorni scorsi vittima della “banda bassotti”.

I furti sono avvenuti intorno alle 18.30 in via Manara. Una delle vittime ha raccontato che l’allarme era disattivato ma la telecamera era in funzione. Fortunatamente le 2 vittime non erano in casa. Le abitazioni sono state messe a soqquadro e sono stati rubati oggetti di valore. “Non sopportiamo più questa situazione. Non vogliamo che si ripeta quanto già accaduto lo scorso anno, quando a Barlassina sono stati messi a segno ben 35 furti", aveva dichiarato proprio pochi giorni fa Claudio Trenta che proprio nella mattinata di lunedì era uscito per alcune commissioni e al ritorno ha ritrovato Ubaldo, il suo boxer, chiuso in cucina e la casa visitata dai ladri.