Cena con sorpresa: si trova in giardino i ladri e li fa scappare con torce e bastoni

Barlassina ancora assediata dai ladri che questa volta hanno tentato il furto proprio mentre la padrona di casa era intenta a servire la cena. Nel piccolo comune della Brianza che già nei mesi scorsi era stato preso di mira dalla banda bassotti i ladri sono tornati in azione.

Il fatto – come è stato riferito da Claudio Trenta, il noto pensionato salito alla ribalta delle cronache nazionali per essere stato multato dopo aver riparato un buca lungo il passaggio pedonale – è avvenuto nella serata di giovedì 16 novembre. I ladri hanno preso di mira una villetta in via Parini.

Mentre i proprietari erano seduti per la cena il vicino di casa ha telefonato allertandoli: aveva notato che 3 persone si stavano muovendo nel loro giardino. La padrona si è quindi alzata e quando è arrivata in veranda ha visto che c'erano 3 persone in giardino. Grande lo spavento. Nel frattempo i proprietari sono usciti in giardino con torce e bastoni ma i ladri erano già fuggiti.

Proprio un mese fa a Barlassina si erano verificati 3 furti in pochissimi giorni. La prima vittima era stata proprio Claudio Trenta. I ladri avevano agito in pieno giorno quando in casa c’era solo Ubaldo, il grande boxer di famiglia. I ladri avevano chiuso il cane in cucina e avevano messo a soqquadro l’appartamento. Poi un furto in via Parini, sempre verso l’ora di cena. I ladri si erano calati dal tetto ma in casa hanno trovato il figlio dei proprietari che sentendo i rumori ha dato l’allarme facendoli fuggire. Poi ancora un furto in via Manara quando la casa era vuota e i malviventi hanno così potuto agire indisturbati. L’anno scorso a Barlassina sono stati messi a segno 35 colpi.