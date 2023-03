Casetta dell'acqua vandalizzata: ecco quando tornerà in funzione

"Quando verrà sistemata la casetta dell'acqua a Barlassina?'". Questa la domanda che circola sui social. Molti cittadini si chiedono quando verrà riparata la casetta dell'acqua che ad agosto dell'anno scorso era stata vandalizzata.

Il sindaco Piermario Galli a febbraio aveva spiegato che "a breve, appena arriva il materiale per la sostituzione di alcune pareti della struttura (come tante materie prime in questo periodo non era immediatamente disponibile), riprenderà il normale funzionamento - scrive Galli sui social -. Ringrazio BrianzaAcque per la consueta disponibilità, BrianzaAcque che ha semplicemente chiesto in vista della rimessa in funzione un potenziamento della sorveglianza, cosa che abbiamo fatto proprio in questi giorni installando un'ulteriore telecamera che possa riprendere anche il lato fino ad ora rimasto scoperto".

Ma nelle ultime settimane, visti i ritardi, molti cittadini si erano preoccupati temendo che la casetta dell'acqua, molto utilizzata e apprezzata, non sarebbe più stata fruibile. La redazione di MonzaToday ha chiesto direttamente a BrianzAcque aggiornamenti in merito all'intervento per il ripristino del servizio. L'azieda ci ha fatto sapere che è in attesa di un preventivo da parte della ditta che dovrà eseguire i lavori di sistemazione e di ripristino del chiosco vandalizzato.