Gli gettano una polpetta nel giardino: il cane la mangia e sta male

"Ubaldo per fortuna sta bene. Ha ripreso a mangiare. Ma questa notte ce la siamo vista brutta. Ha vomitato una polpetta che molto presumibilmente qualcuno aveva gettato nel mio giardino".

La denuncia sulla pagina Facebook "Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trento)". Vittima Ubaldo, un bellissimo esemplare di boxer di 8 anni di proprietà dello stesso amministratore della pagina Facebook. "Ubaldo è stato male tutta notte - scrive Trenta sui social -. Ecco cosa abbiamo trovato nel vomito". Sui social viene postata anche l'immagine di una polpetta intera che il cane aveva vomitato.

Trenta ipotizza che la polpetta che ha causato il malessere del suo amato Ubaldo sia stata gettata nel suo giardino. "Quando vado a passeggio con il cane è sempre al guinzaglio e presto sempre massima attenzione a dove si muove e a che cosa annusa - continua -. Presumibilmente quel boccone è stato gettato in giardino. Non so se sia avvelenato. So solo che il mio Ubaldo è stato malissimo, ha vomitato tutta notte. Adesso per fortuna sta meglio".

Non è la prima volta che succedono episodi di questo tipo. Un anno fa a Roncello un caso simile. Nel giardino di una villetta era stata gettata una polpetta avvelenata. Maya, una cagnolina di 4 anni e mezzo, l’aveva mangiata e si era salvata per miracolo.