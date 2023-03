Il parcheggio vicino al comune trasformato in discarica

“È da un mese che il parcheggio a pochi passi dal municipio è diventato una discarica a cielo aperto. Quando si provvederà a rimuovere quei sacchi dell’immondizia in cui è apposto il segno di sacco non conforme alla raccolta differenziata e tutto il resto?”.

Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da Claudio Trenta, cittadino di Barlassina e amministratore della pagina Facebook “Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)”. Il problema riguarda il parcheggio di via Volta, a Barlassina. Un’area di sosta non distante dal municipio e molto frequentata. Un'area dove, oltre alla sosta delle auto da qualche settimana sostano anche i rifiuti. “È chiaro che i rifiuti non sono stati ritirati perché non conformi alla raccolta differenziata prevista dall’azienda che si occupa del ritiro - precisa Trenta -. Però non è altrettanto ammissibile che siano stati ‘dimenticati’ qui da settimane. Non è solo una questione di decoro, ma anche una questione di igiene”. In mezzo al parcheggio decine di sacchetti di plastica contenenti rifiuti, ma anche cassette della frutta in plastica, bottiglie e uno stendibiancheria.