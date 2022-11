Ancora un tentativo di furto nel paese preso di mira dai ladri

Gli abitanti di Barlassina non hanno pace. Ennesimo tentativo di furto in pieno giorno nel piccolo comune brianzolo che da oltre un mese è preso di mira da una banda di ladri.

L'ultimo episodio sabato 6 novembre. A raccontarlo Claudio Trenta fondatore del gruppo Facebook ‘Succede a Barlassina (ditelo al Trenta)'. "Questa volta è stata presa di mira un'abitazione in via Manzoni - spiega Trenta a MonzaToday -. Il ladro ha cercato di entrare nel pomeriggio, intorno alle 16.30. A quell'ora però il proprietario era in casa e ha dato l'allarme. L'uomo si è trovato un ladro direttamente in giardino, mentre l'altro stava provando a salire sulla gronda",

A Barlassina da circa un mese i furti (e i tentativi di furto) sono all'ordine del giorno. In alcuni casi i furfanti sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni o dei negozi e le immagini sono state consegnate alle forze dell'ordine per le indagini del caso. In altri casi, invece, proprio come è successo sabato scorso, i cittadini si sono trovati i ladri in casa o in giardino e sono riusciti a dare l'allarme e a farli scappare. I cittadini, anche attraverso il gruppo Facebook di Trenta, ribadiscono (anche al sindaco) la necessità di maggiori controlli e si augurano che le forze dell'ordine riescano in tempi brevi ad arrestare la banda bassotti.