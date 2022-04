Sonni tranquilli per i residenti: arrivano le barriere anti rumore

Era da anni che i monzesi che vivono nei pressi della ferrovia chiedevano l'installazione delle barriere anti rumore. Adesso ci siamo: entro l'ultimo trimestre di quest'anno verranno installate le barriere antirumore lungo i tratti di ferrovia che attraversano Monza sulle linee Milano-Lecco e Milano-Chiasso.

Dove verranno posizionati

"Lo annuncia Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) - si legge nella nota inviata dal comune di Monza -. Verranno posizionati pannelli fonoassorbenti ad altezza variabile lungo i due lati dei tratti di ferrovia da Sesto San Giovanni fino alla stazione centrale di Monza (tratta 1 e 2) e dall’uscita del tunnel dalla parte di via San Gottardo (tratta 3), uno dei punti più sensibili e vicino alle abitazioni". Un progetto che rientra nel Piano nazionale di risanamento dell’inquinamento acustico delle Ferrovie dello Stato: saranno dunque protetti dai rumori dei treni circa 7 km di binari urbani per un totale di 13 km di barriere. Le barriere verranno posizionate in corrispondenza del cavalcavia di via Aquileia; nel tratto compreso tra la stazione di Monza, via Ampere e via Gorizia; e in via San Gottardo (ma non dal lato di via Quintino Sella dove verrà realizzato in un secondo momento). Il progetto era già pronto ma dal comune di Monza fanno sapere che i lavori sono slittati per problematiche legate all’emergenza sanitaria e all’aumento del costo delle materie prime.

Una città tagliata i 2 dalla ferrovia

“Questi lavori segnano un passo fondamentale per una città come la nostra, tagliata in due dalla ferrovia - commentano il sindaco Dario Allevi, e l'assessore ai lavori pubblici Simone Villa -. Un intervento atteso da tanto tempo, soprattutto da parte di quei residenti che hanno le proprie abitazioni a ridosso dei binari e che, una volta terminato, vedranno finalmente mitigato l’impatto acustico e contenuti i disagi legati al rumore. Un progetto predisposto e realizzato da Rfi, che mette in atto tutte le attenzioni indispensabili quando si parla di un’infrastruttura che attraversa la città e che ricade, quindi, sulla vivibilità dell’intera comunità. Si sono inoltre date indicazioni affinché le barriere abbiano il minor impatto estetico possibile”.

Quando inizieranno i lavori

L'amministrazione monzese ha chiesto a Rfi la possibilità di eseguire alcuni interventi propedeutici prima dell'avvio dei lavori. Si sta valutando di anticipare a settembre (o anche prima) la bonifica da ordigni residuati bellici procedendo con una consegna anticipata. Lo stesso vale per la demolizione del binario posto in fregio a quello pari della linea Milano – Chiasso, che occupa il sedime della futura barriera. “Comprendiamo l’ansia da parte di molti nostri concittadini che attendono da anni l’avvio dei lavori necessari a restituire loro una migliore qualità della vita e quindi maggior serenità, soprattutto a fronte dell’incremento del traffico ferroviario registrato negli ultimi anni – aggiungono Allevi e Villa – Per questo motivo, come Amministrazione Comunale, abbiamo sempre vigilato al fine di evitare o contenere ritardi. Ora il nostro obiettivo è di anticipare ogni intervento possibile”.

Via Sella dovrà aspettare

“Capiamo altresì che l’attesa per la realizzazione delle barriere anche dal lato di via Quintino Sella, e non solo da quello di via San Gottardo, non sarà immediatamente soddisfatta, perché prevista e finanziata in una programmazione pluriennale di interventi che seguirà queste prime installazioni. A tal proposito confermiamo l’impegno come Amministrazione Comunale, insieme alla lobby territoriale composta da Comitati e Parlamentari cittadini, di sollecitare la conferenza Stato-Regioni ad anticipare quanto prima anche questa non più procrastinabile realizzazione”.