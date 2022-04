Si torna a giocare a basket nel quartiere dove era "vietato"

Buone notizie per i giovani monzesi di San Fruttuoso. Potranno tornare a giocare a pallacanestro nel quartiere. O meglio nell'unico campo di pallacanestro presente nel rione. Da oggi, martedì 5 aprile, fino al 12 giugno il campetto da basket della scuola Sabin sarà aperto anche alla cittadinanza. Un importante accordo quello raggiunto tra il comune di Monza, la scuola Sabin e l'associazione sportiva SanFru Basket che già usufruisce degli spazi della scuola per partite e allenamenti. Fino al 12 giugno dal lunedì al venerdì i cancelli della scuola saranno aperti agli sportivi (non solo del SanFru Basket) dalle 16.30 alle 20, mentre nel weekend dalla mattina alle 19.

"In questo modo i ragazzi possono riappropriarsi di uno spazio sportivo del quartiere - spiega Giorgio Flego, presidente del SanFru Basket -. Possono venire con il loro pallone per giocare a pallavolo, basket, farsi una corsetta lungo la pista di atletica o semplicemente avere un luogo di aggregazione dove stare insieme e praticare sport. Anche se non sono iscritti alla nostra società. Noi ci siamo accollati la responsabilità dell'apertura, superando quelle difficoltà anche burocratiche che impedivano l'accesso al campo".

Un campetto che, nel corso dell'ultimo anno, è stato al centro di molte polemiche. Più di una volta i gruppi di adolescenti che si riunivano per giocare a pallacanestro (sia scavalcando i cancelli della scuola, sia quando i cancelli erano aperti perchè in corso le attività del SanFru Basket) sono stati allontanati dagli agenti della polizia locale. La scorsa estate, per evitare le partitelle degli adolescenti, sono stati temporaneamente tolti i canestri. Adesso, almeno fino al 12 giugno, il problema viene accantonato e i giovani sportivi di San Fruttuoso non saranno costretti ad emigrare fuori Monza o in altri rioni per giocare una partita. Poi il 10 maggio inizieranno i lavori per la realizzazione della palestra comunale in via Valosa di Sotto.