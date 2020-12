I bassotti brianzoli donano sciarpe e calore ai senzatetto di Milano

Sgambettando e con quel musino da furfetto Califfo (nella foto di Marco Piraccini) si introduce nella tenda di una donna senza fissa dimora, le si accascia sulle gambe e riesce a strapparle un sorriso. Quando Alessandro lo richiama per andare a casa, dove cuccia e crocchette lo attendono, Califfo continua imperterrito a farsi coccolare da quella sconosciuta che ha fatto del cielo il suo tetto.

I bassotti (i cani più in generale) hanno un potere terapeutico: da qui l’idea di compiere un gesto di solidarietà per il Natale imparando a guardare il mondo dal basso, sempre accompagnandosi all’inseparabile amico dell’uomo.

Questo lo spirito che ha spinto l’associazione “Cuor di Pelo- Bassotti” di Concorezzo a far realizzare ai suoi soci e amici bassottisti centocinquanta sciarpe che lunedì 14 dicembre alle 20.30 verranno consegnate, in collaborazione con i volontari dell’associazione milanese Pro Tetto, ai clochard che vivono nelle strade del capoluogo meneghino. Un piccolo e caldo pensiero natalizio abbinato anche a un dolce preparato per ognuno di loro, e a una cinquantina di scatolette di cibo per cani destinate agli amici a quattro zampe che con loro condividono la difficoltà della vita in strada.

“Ogni anno a Natale scegliamo di organizzare un evento a sostegno di un’associazione – racconta Alessandro Malandrino, presidente dell'associazione e “papà” di Califfo e Molly i due bassotti che ha adottato -. Quest’anno, malgrado le difficoltà e l’impossibilità di organizzare eventi per raccogliere fondi, abbiamo ugualmente deciso di promuovere un'iniziativa e abbiamo scelto di dedicarla a chi vive in mezzo alla strada”.

La macchina della solidarietà è partita alcuni mesi fa: è bastato un messaggio sui social per mettere in moto fantasia e manualità, facendo realizzare centocinquanta sciarpe che lunedì Alessandro e il suo team consegneranno di persona ai clochard accompagnati, naturalmente, dai loro inseparabili bassotti.

“È un piccolo gesto per portare un po’ di calore e di colore a chi sta attraversando un momento di difficoltà. Ho avuto modo di conoscerli, e di conoscere anche i loro cani ai quali sono profondamente affezionati”.

Tante le storie che Alessandro ha ascoltato: quei racconti lo hanno commesso e gli hanno confermato che spesso sono proprio gli animali l’unica àncora di salvezza per chi, per scelta o per sua volontà, si ritrova solo e dimenticato dalla società.

Ma l’impegno di “Cuor di pelo-Bassotti” a favore dei senzatetto di Milano vuole andare oltre questo Natale 2020. “Il nostro obiettivo per il 2021 è costituirci in Fondazione e fornire un aiuto concreto ai cani dei clochard milanesi: distribuendo ogni settimana il cibo, e una volta al mese, insieme a un nostro veterinario, farli visitare ed eventualmente sottoporli alle cure necessarie”.