Guida senza patente e con un bastone di mezzo metro sotto la sella: nei guai 20enne

Viaggiavano in due su un motorino che non aveva l'assicurazione e che il conducente guidava senza patente. E sotto la sella, nascosto, c'era un bastone estensibile di 53 centimetri.

Venerdì mattina gli agenti della polizia locale di Brugherio hanno fermato durante un controllo in via Dorderio, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti in zona parco Increa, un ciclomotore Yamaha BWS con a bordo due persone. I due, residenti a Cologno Monzese, avevano numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e per sostanze stupefacenti.

Durante il controllo nel sottosella del mezzo è stato trovato uno sfollagente estensibile della lunghezza complessiva di 53 cm, in metallo. Inoltre il conducente V.A., 20 anni, risultava sprovvisto di patente di guida e di assicurazione di RCA. Quest'ultimo veniva denunciato a piede libero per possesso di arma e per recidiva alla guida senza patente. Il bastone e il motorino sono stati sequestrati.