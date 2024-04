I lavoratori festeggiano: il Tribunale li fa rientrare in fabbrica

Da oggi, mercoledì 24 aprile, sono 4 lavoratori Si Cobas della GiTre di Bellusco sono rientrati nella fabbrica che si occupa della produzione di maniglie e accessori per contenitori. Dopo le proteste dei mesi scorsi, che hanno visto anche l’intervento delle forze dell’ordine, il Tribunale di Monza ha dato ragione ai lavoratori.

“Una prima vittoria dei lavoratori Si Cobas della GiTre di Bellusco – si legge sulla pagina Facebook di Si Cobas Lavoratori Autorganizzati - . In attesa della sentenza definitiva, Il Tribunale di Monza ha dato ragione ai nostri iscritti e il primo gruppo di 4 lavoratori da domani (oggi, ndr) rientrano sul posto di lavoro. Questa è la dimostrazione che solo la lotta paga e che la lotta operaia unitaria e determinata di paura non ne ha. Dopo che nei mesi scorsi la determinazione SI Cobas e dei sodali aveva sollevato e criticizzato il sistema degli appalti e delle esternalizzazioni anche in Brianza e portato all’intervento dell’apparato repressivo con l’intervento in loco di ingenti forze di polizia. Lotta dura senza paura”.

All’origine della protesta un cambio di appalti. “Un cambio appalto da SRL a Coop – avevano spiegato i lavoratori -. La stessa Coop non ha intenzione di riconoscere i diritti che i lavoratori avevano. Si sciopera in seguito a un cambio appalto da un SRL a socio cooperativa dove la malattia non è pagata e i lavoratori sono costretti ad altre mansioni prevalentemente Metalmeccaniche riconosciute però con un contratto peggiorativo dei Multi servizi”.