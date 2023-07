Donna trovata morta in casa in Brianza

Il cadavere di una donna di 81 anni è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio della giornata del 29 luglio nella casa dove viveva a Bellusco.

La donna, vedova e senza figli, viveva da tempo da sola in via Carducci ed era conosciuta nel vicinato. Ragione per la quale, non vedendola da diversi giorni, sono stati proprio i vicini a lanciare l'allarme e ad allertare le forze dell'ordine. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della stazione di Bellusco, che una volta entrati all'interno dell'abitazione non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dalla donna.

Il corpo dell'81enne, che sarà sottoposto ad autopsia nei prossimi giorni per indagare le cause della morte, è stato trasportato nella camera mortuaria del cimitero di Bellusco.