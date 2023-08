Belvedere dei Resinelli, precipita per 200 metri: ritrovato il corpo senza vita di un uomo

Sono ancora poche le informazioni su questa ennesima tragedia in montagna. Come riportano i colleghi di LeccoToday, un uomo è morto dopo essere precipitato dal Belvedere dei Piani dei Resinelli dove c’è un salto di circa 200 metri, in una zona coperta da bosco fitto. L'allarme era scattato nella tarda serata di ieri, venerdì 25 agosto, allertando 118 e soccorritori che avevano presto raggiunto la zona della passerella panoramica sulle alture tra Ballabio e Abbadia Lariana, un luogo molto frequentato e apprezzato anche dagli escursionisti monzesi e brianzoli.

I soccorsi già attivati nella tarda serata di ieri, venerdì

La stazione di Lecco del soccorso alpino, XIX delegazione Lariana, è subito intervenuta sul posto: ieri sera erano otto i tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico - impegnati nell’intervento, altri dieci si sono portati ai Resinelli questa mattina, sabato, con due sanitari del Cnsas, insieme al nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. La scorsa notte c’è stato un forte temporale che ha reso più complicate le operazioni. Nel momento in cui stiamo scrivendo (ore 9 di sabato) sono in corso le operazioni di recupero del corpo senza vita della persona precipitata. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto.