Il benzinaio interista di Monza che "infiamma" il tifo alla vigilia della finale di Champions

L'attesa per la finale di Champions League di sabato sera cresce. E anche il tifo a Monza si infiamma. Anzi si fa "infiammabile". E lo storico benzianio IP di via Boito, in città, si è vestito di neroazzurro, con un allestimento speciale in occasione della finale di Instanbul che sabato sera vedrà l'Inter giocare contro il Manchester City. Bandiere, striscioni e gigantografie che non sono passate inosservate.

A curare l'allestimento è stato lo stesso titolare, Angelo Rocco. Ovviamente interista. "Gestisco questo impianto da 33 anni. Ho voluto dare un colpo di simpatia alla zona, ravvivarla. E' stata una iniziativa a carattere goliardico. E sta riscuotendo molto interesse. Alcuni si fermano, fanno delle foto e l'allestimento strappa un sorriso" ha raccontato a MonzaToday. Le foto sono comparse anche sui social, suscitando interesse e commenti. "Qualcuno mi ha detto che sono un pazzo, un esaurito, ridendo. Basta poco per creare un po' di interesse e felicità".

Angelo Rocco ha vestito il suo distributore con striscioni a tinte nerazzurre lungo la pensilina, ha affisso due grandi litografie sul tetto che rappresentano la squadra di quattro metri per tre di dimensioni. "E' stata una iniziativa locale di un semplice imprenditore commerciale" specifica.

Mentre cresce l'attesa per il match si pensa già anche ai possibili festeggiamenti. "Se l'Inter dovesse vincere via Boito diventerà un raduno di interisti. In condizioni di sicurezza abbiamo pensato a dei festeggiamenti. Ci ritroveremo qui e sventoleremo le bandiere e faremo festa, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza per l'incolumità di tutti".

E in futuro il benzinaio interista potrebbe diventare anche biancorosso, vestendosi a festa per festeggiare i traguardi della squadra della città. "Potremo ripetere l'iniziativa anche per il Monza se la squadra vincerà lo scudetto o se approderà in finale in competizioni come la coppa Uefa o la Champions". A settembre proprio in questo distributore si era fermato un automobilista d'eccezione. Charles Leclerc, pilota della Ferrari, prima di rientrare a casa dopo il Gran Premio di Monza lo scorso 11 settembre si era fermato a far rifornimento proprio in via Boito. Ad immortalarlo era stato un tifoso e le immagini anche questa volta erano subito finite sui social.