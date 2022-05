Il panettiere che stanotte ha sfornato il pane dedicato al Monza

Ieri sera è rimasto col fiato sospeso fino alla fine. Poi l'esultanza e l'adrenalina alle stelle. Quel grande sogno che pareva irrealizzabile adesso è diventato realtà. E giusto il tempo per brindare ai campioni che è subito sceso in bottega a lavorare. Ma soprattutto a festeggiare la sua squadra con un pane a forma di serie A.

È stanco ma felice Gianfranco Beretta, panettiere (ma anche giornalista e appassionato del calcio Monza) che dall'alba di lunedì 30 maggio, come tutti i giorni, era nel suo laboratorio di Lesmo a prepare pagnotte, panini, le gloriose michette, focacce, pizze e dolci che puntuali la mattina sono poi in vendita nel suo negozio proprio accanto alla bottega.

Il pane dedicato al Monza sfornato da Gianfranco Beretta

"Stanotte ho deciso di rendere omaggio a quei ragazzi che ieri, in campo, ci hanno fatto sognare - racconta a MonzaToday -. Un piccolo gesto per dimostrare la mia stima e la mia gioia. Hanno regalato ai tifosi e a tutta la Brianza un sogno. In un momento così particolare è una gioia porter finalmente tornare a sorridere e raccontare anche belle notizie". Perchè Gianfranco Beretta, oltre alla devozione per il mestiere di fornaio che porta avanti con passione da decenni, è anche un giornalista a capo della redazione di Brianza Channel.

Ma i ricordi vanno indietro nel tempo a qualche decennio fa. "Quando per TeleMonzaBrianza insieme al compianto amico e collega Angelo Longoni seguivamo il calcio Monza - prosegue -. Che emozione ieri sera". E stanotte ha deciso di rendere omaggio proprio con un grande pane: un impasto di pane al latte, al quale è stata data la forma della lettera A e all'interno la scritta Monza.

"Mi piacerebbe consegnarlo di persona alla squadra - conclude -. Adesso è in bella mostra nella mia vetrina, affinché tutti possano ricordare questo meraviglioso momento. Un'emozione che, da giornalista e da tifoso, aspettavo da tanti anni".