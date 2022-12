Berlusconi e il "pullman di tr***", il patron del Monza risponde così alle critiche

Una "battuta da spogliatoio". Così Silvio Berlusconi ha definito la frase pronunciata martedì sera durante la cena con gli sponsor all'U-Power Stadium a Monza, intervenendo pubblicamente dopo le polemiche sollevate dal discorso. "Francamente non pensavo, e nessuno poteva immaginare, che una semplice battuta “da spogliatoio” scherzosa e chiaramente paradossale, che ho rivolto ai calciatori del mio Monza potesse suscitare commenti tanto malevoli quanto banali e irrealistici. Compiango questi critici"

"Forse è solo la loro assoluta mancanza di humor a renderli così tristi ed anche così gratuitamente cattivi nell’attaccare coloro che considerano nemici. Ma siamo a Natale. E allora tanti auguri anche a loro" ha detto il patron dei biancorossi.

Il discorso alla cena di Natale del Monza

Il senatore di Forza Italia ha preso parte all'evento natalizio organizzato con la prima squadra e nell'intervento, tra parole di antusiasmo e soddisfazione per i traguardi raggiunti e i risultati, si è lasciato andare a una "promessa".

"Il Monza a 110 anni dalla sua fondazione è riuscito per la prima volta a entrare in serie A e siamo sicuri di offrire ai nostri sostenitori e ai nostri spettatori un gioco molto speciale. Il signor Galliani è molto ambizioso e ha cominciato a mettermi nella testa che dobbiamo vincere il campionato" ha detto il patron della squadra biancorossa. "Abbiamo un gruppo forte, un ottimo allenatore e obiettivi ambiziosi. Sono contento di partecipare alla cena per gli auguri di Natale con gli sponsor".

Poi il siparietto con un video finito in rete. "Abbiamo trovato un allenatore bravo, gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi. Anche io ho messo una stimolazione in più ai giocatori. Se vincete con una di questa grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di troie". Una "battuta" motivazione pronunciata al microfono, durante il discorso davanti a tutti i presenti, sotto gli occhi della compagna Marta Fascina. E ad accompagnarla applausi e risate. E poi sono arrivate anche le polemiche.