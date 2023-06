Lutto nazionale, funerali, mausoleo: come sarà l'ultimo addio di Berlusconi

Milano si prepara a dire addio a Silvio Berlusconi, morto nella mattinata di lunedì 12 giugno al San Raffaele. Non lo farà, come previsto in un primo momento, con la possibilità di una camera ardente pubblica presso la sede Mediaset a Cologno Monzese ma soltanto con i funerali di Stato, che si celebreranno in Duomo. Mercoledì 14 giugno sarà una giornata di lutto nazionale perché alle 15 l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, presiederà il rito per dare l'estremo saluto al Cavaliere.

I maxi schermi in duomo per i funerali di Stato

In occasione dei funerali saranno allestiti dei maxi schermi in piazza per permettere alle persone di assistere alle esequie dell'ex premier. La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento. Mediaset metterà a disposizione il segnale anche a satellite. Sarà quindi consentito l'accesso nella cattedrale ai giornalisti, in modo limitato in base ai posti disponibili, ma non alla telecamere che potranno allestire una postazione all'esterno del Duomo. Martedì, alle 11 in prefettura, si svolgerà una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Renato Saccone sui funerali di Stato dell'ex premier. Da definire ancora la capienza massima che sarà prevista per la cattedrale (che senza limitazioni può contenere circa cinquemila persone).

Dove sarà sepolto Berlusconi?

Il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, Alessandro De Chirico ha proposto la sepoltura di Silvio Berlusconi al Famedio, il tempio dove riposano i milanesi illustri tra cui Alessandro Manzoni. "Proporrò la sepoltura delle sue spoglie nel Cimitero Monumentale dove riposano i grandi milanesi perché il presidente è stato un uomo che ha fatto tantissimo per la nostra città - ha spiegato in una nota -. A meno che non abbia lasciato altre disposizioni, spero di trovare ampia convergenza su questa proposta. Penso inoltre che sarebbe doveroso per il Comune di Milano dedicare una via a Silvio Berlusconi. La burocrazia in questi casi prevede un iter di circa 10 anni, è bene iniziare a lavorarci sin da subito. Auspico che per il Silvio nazionale si mettano da parte le divisioni politiche e si pensi alla grandezza dell'uomo per Milano e l'Italia. Oggi è morto un pezzo di storia del nostro Paese", ha concluso.

Oltre a questa proposta, lunedì si è molto parlato del mausoleo dello scultore Pietro Cascella. Costruito negli anni '90 ad Arcore, ma dove per ora nessuno vi è sepolto. Berlusconi con ogni probabilità non potrà essere sepolto nel mausoleo che lo stesso leader di Forza Italia si fece costruire dal noto scultore all'interno del parco della sua Villa San Martino. Al momento al sindaco di Arcore, Maurizio Bono, non sono giunte richieste.

Il mausoleo rappresenta idealmente la volta celeste. Una scultura astratta all'esterno, di marmo bianco delle Alpi Apuane, fa da cornice alla scala in travertino che porta all'interno della struttura con un vestibolo e una porta scorrevole in pietra da cui si accede al corridoio che porta alle tombe. Al centro c'è il sarcofago bianco realizzato per Berlusconi, intorno sulle pareti c'è invece un fregio che rappresenta delle catene, simbolo della famiglia, perché gli anelli sono legati uno all'altro. Ancora nessuno riposa nel mausoleo perché la legge al momento non lo permette. Anche la mamma adorata del premier, Rosa Berlusconi, è sepolta al cimitero Monumentale di Milano, vicino al marito Luigi, e non ad Arcore.

Proprio la morte del padre, nel 1989, diede al fondatore di Forza Italia l'idea del mausoleo, del quale parlò subito con Pietro Cascella, suo amico e soprattutto artista di fama mondiale. "Mi disse: 'non farmi una cosa mortuaria con le falci, i teschi' - raccontò lo stesso Cascella in un'intervista - e allora ho pensato all'alto, al cielo e ho fatto questa cosa che si chiama volta celeste". I lavori del mausoleo terminarono nel 1993.